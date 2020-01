Budget Telecom s'appelle désormais Mint

Budget Telecom s'appelle désormais Mint









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Budget Telecom devient officiellement Mint. Ce changement de nom a été entériné par les actionnaires réunis en Assemblée Générale Extraordinaire à l'occasion du vote de la 4ème résolution, le 22 octobre dernier.

"Ce changement de nom est en ligne avec la stratégie de développement et le positionnement de la société désormais organisés autour de la fourniture de services éco-responsables à destination du plus grand nombre et au meilleur prix. Dans un premier temps les services commercialisés concernent tant les domaines de l'énergie avec Mint Energie que celui des télécoms avec le lancement prochain de Mint Mobile", explique la société qui mise sur cette modification pour renforcer la visibilité de la marque MINT, qui sera présente sur deux marchés de masse que sont celui de l'énergie et des télécommunications.