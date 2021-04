BT Group : Walt Disney, DAZN et Amazon seraient en lice pour reprendre BT Sport

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — BT Group est en pourparlers pour vendre une partie ou la totalité de BT Sport, son bouquet de chaînes sportives de télévision payante. Selon les sources de 'Bloomberg', le groupe britannique discuterait notamment avec Walt Disney, Amazon.com et DAZN. Réagissant à ces rumeurs, BT a confirmé "que des discussions préliminaires ont lieu avec un certain nombre de partenaires stratégiques sélectionnés, afin d'explorer les moyens de générer des investissements, de renforcer notre activité sportive et de l'aider à passer à la prochaine étape de sa croissance. Ces discussions sont confidentielles et peuvent aboutir ou non à un résultat".

"Si BT a l'occasion de se retirer de manière rentable d'une activité dans laquelle il est entré en 2012 et qui a absorbé 9 milliards de livres de coûts liés aux droits, il devrait la saisir", a déclaré à l'agence Claire Enders, fondatrice de Enders Analysis. "C'est une situation structurellement déficitaire, compte tenu des accords actuels de vente en gros".

BT détient notamment des droits de la Premier League et de la Ligue des Champions.