BT Group : compte supprimer jusqu'à 55.000 emplois d'ici la fin de la décennie !

(Boursier.com) — BT Group compte supprimer jusqu'à 55.000 emplois d'ici 2030 ! Le premier opérateur britannique, qui doit adapter sa structure de coûts à la fin du déploiement de son réseau fibre, verra ainsi ses effectifs passer de 130.000 personnes actuellement à moins de 80.000 d'ici l'exercice se terminant en mars 2030.

"Cette année, nous avons connu une croissance en pro forma à la fois sur le chiffre d'affaires et l'Ebitda pour la première fois en six ans", a déclaré le directeur général Philip Jansen. "En continuant à déployer le réseau fibre, à numériser notre façon de travailler et à simplifier notre structure, d'ici la fin des années 2020, BT Group s'appuiera sur une main-d'oeuvre beaucoup moins nombreuse et sur une base de coûts considérablement réduite".

Les opérateurs télécoms dépensent beaucoup pour développer leurs réseaux et répondre à la demande croissante de données sans voir, dans le même temps, leurs revenus augmenter de façon sensible. Mardi, son rival britannique Vodafone a annoncé un vaste plan de redressement qui passe par la suppression de 11.000 emplois sur trois ans