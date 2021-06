Bruxelles soupçonne Facebook de pratiques anticoncurrentielles

(Boursier.com) — Facebook est à son tour dans le viseur de Bruxelles. La Commission européenne a ouvert une procédure formelle d'examen afin d'établir si Facebook a enfreint les règles de concurrence de l'UE en utilisant des données publicitaires recueillies en particulier auprès d'annonceurs afin de les concurrencer sur des marchés où Facebook est présente, tels que celui des annonces en ligne. Cette procédure lui permettra également de déterminer si Facebook lie son service d'annonces en ligne "Facebook Marketplace" à son réseau social, en violation des règles de concurrence de l'UE.

Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive chargée de la politique de concurrence, a déclaré: "Près de 3 milliards de personnes utilisent Facebook chaque mois et près de 7 millions d'entreprises au total font la publicité de leurs services sur Facebook. Cette dernière recueille une mine de données sur les activités des utilisateurs de son réseau social et au-delà, lui permettant ainsi de cibler des groupes de clients spécifiques. Nous examinerons en détail si ces données confèrent à Facebook un avantage concurrentiel indu, en particulier dans le secteur des annonces en ligne, où des personnes achètent et vendent des biens tous les jours et où Facebook est également en concurrence avec des entreprises auprès desquelles elle collecte des données. Dans l'économie numérique actuelle, les données ne peuvent être utilisées d'une manière qui fausse la concurrence".

La Commission va à présent procéder, en priorité, à une enquête approfondie. Le régulateur, qui rappelle que l'ouverture d'une procédure formelle d'examen ne préjuge pas de son issue, souligne que la CMA, l'autorité britannique de la concurrence et des marchés, a également lancé aujourd'hui sa propre enquête sur l'usage que Facebook fait des données obtenues. La CE cherchera à collaborer étroitement avec son homologue au fur et à mesure que les enquêtes se poursuivent de manière indépendante.