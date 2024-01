Bruxelles ouvre une enquête approfondie sur le projet de rapprochement entre la Lufthansa et ITA Airways

(Boursier.com) — Sans surprise, Bruxelles se mêle du projet de rachat d'ITA Airways par la Lufthansa. La Commission européenne a ouvert une enquête approfondie pour évaluer, au titre du règlement de l'UE sur les concentrations, le projet d'acquisition du contrôle conjoint du transporteur transalpin par la compagnie allemande et le ministère italien de l'Économie et Finances ("MEF"). La Commission craint à titre préliminaire que l'opération puisse réduire la concurrence sur le marché des services de transport aérien de passagers sur plusieurs liaisons court-courriers et long-courriers à destination et en provenance de l'Italie.

Le régulateur s'inquiète notamment d'une moindre concurrence sur les liaisons court-courriers reliant l'Italie aux pays d'Europe centrale et sur certaines liaisons long-courriers entre l'Italie et les États-Unis, le Canada, le Japon et l'Inde, en raison de la concurrence étroite entre ITA, Lufthansa ou les partenaires de la coentreprise de Lufthansa.

L'opération pourrait également créer ou renforcer la position dominante d'ITA à l'aéroport de Milan-Linate, ce qui pourrait rendre plus difficile pour les concurrents la fourniture de services de transport aérien de passagers depuis et vers Milan-Linate. La Commission examinera également les éventuels effets négatifs sur les liaisons sur lesquelles d'autres compagnies aériennes dépendent de l'accès au réseau intérieur et court-courrier d'ITA pour leurs propres opérations, ce qui pourrait affecter leurs services vers des destinations internationales également desservies par Lufthansa.

Le 8 janvier 2024, Lufthansa a présenté des engagements visant à répondre à certaines des préoccupations préliminaires de la CE. Toutefois, ces engagements se sont révélés insuffisants, tant en termes de portée que d'efficacité, pour écarter clairement les préoccupations préliminaires du régulateur. Bruxelles ne les a donc pas testés auprès des acteurs du marché. La Commission dispose désormais de 90 jours ouvrables, jusqu'au 6 juin 2024, pour prendre une décision. L'ouverture d'une enquête approfondie ne préjuge pas de l'issue de l'enquête, rappelle le gendarme de la concurrence.