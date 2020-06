Bruxelles laisse la main à l'autorité de la concurrence pour la reprise de Leader Price par Aldi

(Boursier.com) — La reprise des magasins Leader Price (groupe Casino) par Aldi sera examinée par l'autorité de la concurrence française et non par Bruxelles. Les deux groupes ont en effet demandé, comme le leur permet le règlement européen, le renvoi de l'opération au régulateur français, estimant que ce dernier était mieux placé pour l'examiner.

La Commission européenne a accepté cette requête, considérant que l'autorité de concurrence française est la mieux placée pour étudier l'opération au regard notamment de l'impact national de la transaction et de son expérience pour examiner des opérations de concentration dans ce secteur. Après notification du dossier devant elle, l'Autorité examinera notamment les impacts de l'opération tant en amont, sur les fournisseurs, qu'en aval, dans chaque zone de chalandise.

Ce renvoi porte à 30 le nombre de renvois opérés par la Commission européenne depuis 2009. Les deux précédents concernaient, d'une part, la création de Salto, le service de télévision créé par les groupes France Télévisions, Métropole Télévision et TF1 et, d'autre part, la prise de contrôle conjoint de la société Bernard Participations (distribution automobile) par les sociétés Emile Frey Motors France et Fiber.