Bruxelles craint des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur du pneumatique

(Boursier.com) — Bruxelles a des pneumaticiens dans le viseur. La Commission européenne a procédé à des inspections inopinées dans les locaux d'entreprises actives dans l'industrie du pneumatique dans plusieurs États membres. Elle craint que les sociétés inspectées n'aient enfreint les règles antitrust de l'UE qui interdisent les cartels et les pratiques commerciales restrictives. Les produits concernés par les contrôles sont les pneus neufs de remplacement pour voitures particulières, camionnettes, camions et bus vendus dans l'Espace économique européen. La Commission est préoccupée par le fait qu'une coordination des prix a eu lieu entre les entreprises inspectées, notamment par le biais de communications publiques.

Le gendarme de la concurrence ne nomme pas les sociétés concernées, ce qui n'empêche pas Michelin de décrocher de 2,4% à Paris. A Milan, Pirelli cède 2,8% tandis que Continental perd près de 3% à Francfort.

Les inspections inopinées constituent une étape préliminaire d'enquête sur des pratiques anticoncurrentielles présumées. Le fait que la Commission procède à de telles inspections ne signifie pas que les entreprises sont coupables de comportement anticoncurrentiel et ne préjuge pas non plus du résultat de l'enquête elle-même, rappelle le régulateur.