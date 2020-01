Bruxelles autorise sous conditions le rachat d'Allergan par AbbVie

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Bruxelles vient d'autoriser, sous conditions, le rachat d'Allergan par AbbVie. La Commission européenne a demandé au futur ensemble de céder un produit en cours de développement par Allergan pour le traitement des maladies inflammatoires de l'intestin.

Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive en charge de la politique de la concurrence a déclaré : "Les maladies inflammatoires de l'intestin sont des affections qui durent toute la vie et qui ont des effets dévastateurs sur la vie de millions de personnes. Notre décision garantit que la fusion entre AbbVie et Allergan ne perturbera pas le développement d'un traitement innovant prometteur pour ces maladies. Cela permettra d'élargir le choix des traitements et d'offrir de meilleurs prix aux patients".

Pour répondre à ces préoccupations, AbbVie a proposé de céder le traitement d'Allergan à un futur acquéreur. "La Commission a dès lors conclu que l'opération envisagée, telle que modifiée par les engagements, ne poserait plus de problème de concurrence. La décision est subordonnée au respect intégral des engagements offerts", souligne l'exécutif européen.

Le géant pharmaceutique américain a annoncé l'été dernier le rachat du fabricant du Botox, qui siège à Dublin, dans le cadre d'une offre mixte de 63 milliards de dollars.