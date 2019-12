Bruxelles autorise le contrôle conjoint de Dalkia Investissement par la CDC et EDF

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La Commission européenne a autorisé, en vertu du règlement européen sur les concentrations, l'acquisition du contrôle conjoint de Dalkia Investissement par la Caisse des dépôts et consignations et EDF. Dalkia Investissement est une société holding détenant le contrôle conjoint de ELM SAS, qui est titulaire d'un contrat de délégation de service public portant sur l'exploitation des réseaux de chauffage et de refroidissement urbains de certaines zones de la ville de Lyon. Dalkia Investissement est actuellement sous le contrôle exclusif d'EDF. La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence étant donné l'impact limité de l'opération dans l'Espace économique européen.