Bruxelles autorise la création de la coentreprise entre PSA et Total

Crédit photo © Société Saft

(Boursier.com) — La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement européen sur les concentrations, la création de Automotive Cells Company, la coentreprise entre PSA et Total (à travers sa filiale Saft). L'entreprise commune sera active dans la fabrication et la fourniture de cellules et modules pour batteries électriques, principalement pour automobiles. Bruxelles a conclu que la concentration envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence en raison de la présence limitée des entreprises et du nombre important de concurrents sur le marché amont de la production de cellules et modules de batteries électriques et sur le marché aval de la production de véhicules automobiles.

La coentreprise ACC sera créée à 50/50 pour la ligne pilote. En phase industrielle, la part de Saft sera limitée à 33%. Elle entend être en mesure de lancer "fin 2021 au plus tard" la phase industrielle du projet pour produire des batteries en 2023-2024 dans une usine dans les Hauts-de-France et ensuite en Allemagne.