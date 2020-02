Bruxelles autorise la création d'une entreprise commune entre Aperam et Tekna

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La Commission européenne a autorisé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle conjoint d'Imphytek Powders, une entreprise commune nouvellement créée établie en France, par Aperam et Tekna. ImphyTek Powders sera active dans la fabrication et la vente de poudres d'alliages de nickel. Bruxelles a conclu que l'acquisition envisagée ne poserait pas de problème de concurrence, car les chevauchements entre les activités d'Aperam, de Tekna et d'Imphytek Powders sont limités.