Bruxelles autorise l'acquisition du contrôle conjoint d'un portefeuille d'hôtels par AccorInvest et Accor

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Bruxelles a autorisé l'acquisition du contrôle conjoint d'un portefeuille de 73 hôtels situés en Hongrie, Lituanie, Pologne, Roumanie, Slovaquie et République Tchèque par AccorInvest et Accor. Le portefeuille de 73 hôtels appartient actuellement à la société d'investissement polonaise Orbis, une filiale d'Accor et comprend des hôtels de luxe, haut de gamme ainsi que de classe économique. La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence compte tenu de son impact très limité sur la structure du marché.