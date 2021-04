Bruxelles accuse Apple d'entrave à la concurrence sur le marché du streaming musical

Bruxelles accuse Apple d'entrave à la concurrence sur le marché du streaming musical









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Apple est encore une fois accusée d'entrave à la concurrence par Bruxelles. La Commission européenne estime cette fois que la firme à la pomme a faussé la concurrence sur le marché du streaming musical en abusant de sa position dominante pour la distribution d'applications de streaming musical via son App Store. La Commission s'interroge sur l'utilisation obligatoire du mécanisme d'achat 'in-app' d'Apple imposé aux développeurs d'applications de streaming musical pour distribuer leurs applications via l'App Store d'Apple. Le régulateur est également préoccupé par le fait qu'Apple applique certaines restrictions aux développeurs d'applications, les empêchant d'informer les utilisateurs d'iPhone et d'iPad des autres possibilités d'achat, moins chères.

La communication des griefs concerne l'application de ces règles à toutes les applications de diffusion de musique en continu, qui sont en concurrence avec l'"Apple Music" d'Apple dans l'Espace économique européen. Elle fait suite à une plainte déposée par Spotify.

La vice-présidente exécutive Margrethe Vestager, en charge de la politique de concurrence, a déclaré: "Les App Stores jouent un rôle central dans l'économie numérique d'aujourd'hui. Nous pouvons désormais faire nos achats, accéder aux informations, à la musique ou aux films par l'intermédiaire d'applications au lieu de visiter des sites web. Notre conclusion préliminaire est qu'Apple est un "gatekeeper" pour les utilisateurs d'iPhones et d'iPads via l'App Store. Avec Apple Music, Apple est également en concurrence avec les fournisseurs de musique en continu. En fixant des règles strictes sur l'App Store qui désavantagent les services de streaming musicaux concurrents, Apple prive les utilisateurs de choix de streaming musicaux moins chers et fausse la concurrence. Elle le fait en prélevant des commissions élevées sur chaque transaction dans l'App store pour ses rivaux et en leur interdisant d'informer leurs clients des autres options d'abonnement".

La CE rappelle que l'envoi d'une communication des griefs ne préjuge pas de l'issue d'une enquête.