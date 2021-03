Bruno Le Maire en visite chez ArcelorMittal et CNIM

Crédit photo © ArcelorMittal

(Boursier.com) — Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance, se rendra demain, vendredi 26 mars, dans les Bouches-du-Rhône pour visiter le site d'ArcelorMittal à Fos-sur-Mer, lauréat du fonds "Territoires d'industrie" de France Relance.

A cette occasion, Bruno Le Maire et Renaud Muselier, président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur, annonceront le soutien financier accordé par l'Etat et la région au site d'ArcelorMittal à Fos-sur-Mer.

Le ministre de l'Economie se rendra ensuite à la Seyne-sur-Mer dans le Var pour visiter le site de CNIM, Constructions industrielles de la Méditerranée...