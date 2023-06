(Boursier.com) — BRP Inc célèbre le 50e anniversaire de sa marque Can-Am. L'histoire qui a commencé avec une motocross gagnante de championnats au début des années 1970, dominant immédiatement dans les courses de motocross et d'endurance, a évolué 50 ans plus tard pour devenir Can-Am, un leader mondial des sports motorisés avec de multiples gammes de produits...

Depuis sa création en 1973, Can-Am a défié la norme, établi de nouveaux standards et changé entièrement le cours des choses. Aujourd'hui, avec sa gamme de produits révolutionnaires conçus pour différents types de conducteurs, Can-Am s'est établie comme une marque de premier plan. La part de marché de ses véhicules tout-terrain (ATV) et ses véhicules côte à côte (SSV) affiche la croissance la plus rapide de leur catégorie en Amérique du Nord depuis 2015.

Dans la région EMEA, Can-Am anticipe la vente de 70.000 véhicules cette année, à travers l'ensemble de ses gammes. Plus tôt cette année, Can-Am est également entrée dans l'histoire en remportant son sixième rallye Dakar consécutif.

Dans l'industrie des 3 roues, Can-Am est en croissance et devient un acteur clé avec des gains de part de marché de 20 points au cours des dernières années en Amérique du Nord, et des ventes au détail qui ont plus que doublé au cours des quatre dernières années. S'appuyant sur son héritage en matière de moto, Can-Am change maintenant la dynamique avec deux nouvelles motos électriques qui offriront une expérience de conduite exaltante à une toute nouvelle génération de motocyclistes dès 2024.

La Can-Am Pulse est une moto agile et équilibrée, dessinée dans le but de transmettre aux conducteurs l'énergie de leur environnement urbain, et de transformer les trajets classiques du quotidien en moments de plaisir...

La Can-Am Origin est un hommage aux motocross historiques de la marque : ce modèle sportif a été conçu dans le but de transporter leurs utilisateurs au-delà des limites de la ville et de générer un sentiment d'euphorie, aussi bien dans les rues que sur les pistes, pour une expérience tout-terrain modernisée.