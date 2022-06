Brown-Forman : confiance de rigueur

(Boursier.com) — Brown -Forman, l'acteur américain des boissons alcoolisées, a annoncé pour l'exercice clos des revenus en augmentation de 14% à 3,93 milliards de dollars, avec une expansion organique de 17%. Le bénéfice opérationnel s'est apprécié de 3% à 1,2 milliard. Le bénéfice dilué par action a reculé de 7% à 1,74$, avec la hausse de l'imposition. La société prévoit une croissance continue au cours de l'exercice 2023, malgré les incertitudes macroéconomiques et géopolitiques mondiales. Grâce à la solidité du portefeuille de marques et à la forte demande des consommateurs, Brown-Forman prévoit une croissance organique des ventes nettes dans la fourchette moyenne à un chiffre. Compte tenu de l'effet net de l'inflation et de la suppression des tarifs de l'UE et du Royaume-Uni sur le whisky américain, le groupe anticipe une légère augmentation de la marge brute. Sur la base de ces attentes, une croissance organique à un chiffre du résultat d'exploitation, proche de 5%, est anticipée. Le taux d'imposition effectif pour l'exercice 2023 est attendu entre 22 et 23%.