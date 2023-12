Brown-Forman ajuste ses prévisions

(Boursier.com) — Brown-Forman , l'un des géants américains des boissons alcoolisées, a publié ses résultats financiers du deuxième trimestre et du premier semestre de l'exercice 2024 clos le 31 octobre 2023. Les ventes nettes du deuxième trimestre ont augmenté de 1% à 1,1 milliard de dollars (-1% sur une base organique) par rapport à la même période de l'année précédente. Au cours du trimestre, le bénéfice d'exploitation a augmenté de 8% à 339 millions de dollars (+9% sur une base organique) et le bénéfice dilué par action a augmenté de 6% à 0,50$. Même si le groupe demeure optimiste quant à ses perspectives de croissance sur l'exercice 2024, l'évolution des conditions macroéconomiques mondiales continue de créer un environnement opérationnel difficile "qui tempère ses attentes". Par conséquent, le groupe prévoit désormais, pour l'exercice 2024, une croissance organique des ventes de l'ordre de 3 à 5%, et une progression organique du résultat opérationnel allant de 4 à 6%.