Brown & Brown : J. Powell (l'autre) enthousiaste !

(Boursier.com) — Brown & Brown, le courtier américain en assurances, a annoncé hier soir pour son quatrième trimestre fiscal des revenus totalisant 1,03 milliard de dollars, en augmentation de près de 14% en glissement annuel, avec une croissance organique de 7,7%. Le bénéfice dilué net par action a été de 94 cents sur la période, alors que le bénéfice ajusté par action a représenté 58 cents, au-dessus des attentes. Le consensus était de 53 cents de bénéfice ajusté trimestriel par action pour 985 millions de dollars de revenus. Le groupe a aussi annoncé hier soir un alignement de ses activités en trois segments.

J. Powell Brown, président et directeur général de la société, a déclaré : "Nous sommes extrêmement satisfaits de notre performance au quatrième trimestre et pour l'ensemble de l'année, au cours de laquelle nous avons augmenté nos revenus de 10,2% de manière organique et avons dépassé notre objectif de revenus intermédiaire de 4 milliards de dollars. Nous nous lançons maintenant vers notre prochain objectif de 8 milliards de dollars".