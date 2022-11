Broadpeak : une perte de 3,8 ME au 1er semestre

(Boursier.com) — Broadpeak , acteur de référence des solutions logicielles dédiées au streaming vidéo, a dégagé un chiffre d'affaires en forte augmentation de 39% à mi-exercice, une dynamique obtenue uniquement par croissance organique. L'appréciation du dollar a favorisé la hausse de l'activité, qui ressort à +32% à taux de change constants (TCC).

Au 30 juin, le chiffre d'affaires s'établit à 16,05 millions d'euros. Pour rappel, Broadpeak réalise traditionnellement plus de 60% de son activité au second semestre, une saisonnalité liée au poids des dépenses clients - notamment opérateurs télécoms - en fin d'exercice.

Au 1er semestre, le groupe a réalisé près de 90% de son chiffre d'affaires hors de France et a renforcé ses positions dans toutes les régions où il est présent, dans la zone Americas (+49%), devenue le premier marché de Broadpeak, en EMEA (+33%) et en APAC (+24%).

La marge brute est en hausse de +15,7%, à 11,3 ME, représentant 70,6% du chiffre d'affaires, (85,1% au 1er semestre 2021). Cette évolution est la conséquence directe du poids des équipements dans le mix de chiffre d'affaires, à la fois inhabituellement faible au 1er semestre 2021 (avec seulement 8% des ventes totales) et un peu supérieur à la norme au 1er semestre 2022 (à 29,9%, contre une moyenne autour de 25%).

Au second semestre 2022, une nette appréciation de la marge brute est attendue par rapport au niveau du 1er semestre. L'Ebitda ressort à -4,4 ME (-1,2 ME sur la même période en 2021). Parfaitement en ligne avec le plan de marche, cette évolution résulte de plusieurs facteurs. Tout d'abord, l'Ebitda du Groupe est structurellement négatif au 1er semestre en raison d'une saisonnalité défavorable des ventes conjuguée à une structure de coûts linéaire. Par ailleurs, conformément aux ambitions dévoilées lors de son introduction en Bourse, Broadpeak a accéléré sur le semestre ses efforts de structuration et sa politique de recrutements.

Le résultat d'exploitation s'établit à -5,4 ME (-1,5 ME au 1er semestre 2021).

Le résultat net ressort à -3,8 ME, après comptabilisation d'un Crédit d'impôt recherche (CIR) d'un montant de 1,8 ME (1,4 ME au 1er semestre 2021).

Solide structure financière

Le bilan du Groupe au 30 juin intègre le produit net de l'augmentation de capital réalisée lors de l'introduction en Bourse, soit 18,3 ME. Les capitaux propres atteignent ainsi 22,9 ME, (8,3 ME au 31 décembre 2021), et la trésorerie 19,2 ME (0,3 ME fin 2021). Malgré les importants investissements engagés, la consommation de cash est restée très contenue. Le free cash flow (flux de trésorerie disponible) s'est établi à -0,2 ME au 1er semestre 2022. La dette financière ressort proche de son niveau de 13,7 ME au 31 décembre 2021, à 13,1 ME au 30 juin 2022.

Perspectives

Broadpeak est pleinement confiant quant à l'atteinte de ses objectifs financiers annuels. Le chiffre d'affaires est toujours attendu en croissance de l'ordre de 25%, à plus de 41 ME. Au niveau de la rentabilité, le groupe anticipe le maintien d'un Ebitda positif en 2022, malgré des dépenses qui resteront soutenues afin d'accompagner la forte dynamique technologique et commerciale.

A horizon 2026, Broadpeak confirme viser un chiffre d'affaires de 100 ME, dont 40% de revenus récurrents (maintenance & revenus SaaS), assorti d'une marge d'Ebitda de 20% (9% en 2021).