Broadpeak : un analyste s'ajuste

(Boursier.com) — Broadpeak recule de 1,8% à 4,80 euros ce mercredi, alors qu'au 31 mars, le chiffre d'affaires du groupe s'est établi à 7,1 millions d'euros, après 7,7 ME sur la même période en 2022, soit une baisse de 8%. Cette évolution intègre un effet change positif de 0,2 ME. A taux de change constant, le repli de l'activité ressort à 11%.

Comme attendu et annoncé à l'occasion de la publication des résultats annuels 2022, le premier trimestre 2023 a été marqué par le décalage d'une commande significative. Cette commande d'un opérateur télécom américain, d'un montant supérieur à 2 ME, sera facturée dès le deuxième trimestre de l'exercice.

Au-delà de ce décalage, l'évolution constatée sur le premier trimestre doit également être appréciée au regard d'une base de comparaison particulièrement exigeante, le premier trimestre 2022 ayant enregistré une croissance de plus de 40%.

En termes de zone géographique, l'activité sur le continent américain affiche un repli de 53%, reflet logique du décalage constaté sur la commande nord-américaine à comptabiliser au deuxième trimestre. En EMEA (Europe, Moyen-Orient & Afrique), le repli de l'activité (-9%) est non-représentatif d'une dynamique commerciale qui reste soutenue. En APAC (Asie-Pacifique), les ventes ont quadruplé, à 2,2 ME, témoignant de la pénétration croissante du Groupe dans cette région stratégique.

Au niveau du mix de chiffre d'affaires, les revenus Licences & services ainsi que Maintenance & SaaS totalisent 77,7% du chiffre d'affaires du premier trimestre, avec un effet mécaniquement positif sur la marge brute de la période.

Confirmation des objectifs pour 2023 et au-delà

Après ce premier trimestre atypique, Broadpeak reste pleinement confiant dans sa capacité à afficher une trajectoire de croissance soutenue dès le premier semestre et sur l'ensemble de l'exercice, portée en particulier par la montée en puissance des commandes sur les offres SaaS, la poursuite d'une bonne dynamique sur Multicast ABR et l'attrait de la nouvelle version Advanced CDN.

Une confiance confortée par la multiplication des projets en cours de discussion et par la forte audience dont a bénéficié Broadpeak à l'occasion du NAB Show à Las Vegas, qui aura permis au Groupe de nouer de nouveaux contacts commerciaux et d'être cette année encore récompensé pour l'excellence de son innovation (Best of Show award TV Tech pour la solution Advanced CDN).

Cette croissance soutenue attendue pour les prochains mois devra s'accompagner, conformément aux objectifs annoncés, d'une augmentation de l'Ebitda en 2023.

A horizon 2026, Broadpeak confirme viser un chiffre d'affaires de 100 ME, assorti d'une marge d'Ebitda de 20%.

Portzamparc estime qu'au delà de ce début d'année en retrait, comme attendu, il convient d'ajuster malgré tout ses prévisions avec un CA anticipé qui passe de 53,9 à 51 ME. Le cours cible revient de 9,5 à 9 euros avec un avis qui reste malgré tout à l'achat.