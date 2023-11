Broadpeak : sous pression après les annonces

(Boursier.com) — Broadpeak recule ce mercredi de 2,1% à 3,70 euros, alors que le groupe de référence des solutions logicielles dédiées au streaming vidéo a enregistré une baisse de son activité au troisième trimestre de -18,5% à 7,9 ME. La société explique que le contexte macroéconomique a pesé sur le rythme de transformation commerciale des commandes en cours de négociations mais que les discussions se poursuivent positivement sur plusieurs commandes significatives, avec des signatures attendues à partir du quatrième trimestre.

Cette évolution des prises de commandes s'est traduite, au niveau du mix produits, par un ralentissement de la croissance de l'activité Licences & Services, qui reste néanmoins en hausse de 2,1% sur les 9 premiers mois de l'année, à 12,6 ME (soit 48,4% du chiffre d'affaires total). Les ventes d'équipements, faiblement contributives à la marge brute, poursuivent leur baisse tendancielle, totalisant 16% du chiffre d'affaires sur la période (contre 27,7% un an plus tôt).

Au 30 septembre 2023, le chiffre d'affaires s'est établi à 25,95 millions d'euros, soit une légère hausse de 0,9%. Broadpeak s'attend à un retour de la croissance sur les trois derniers mois de l'exercice en cours. Le quatrième trimestre étant traditionnellement le plus contributif en termes de chiffre d'affaires (38,6% des ventes en 2022), le groupe prévoit ainsi d'afficher une croissance à un chiffre sur l'ensemble de l'exercice 2023.

A l'horizon 2026, Broadpeak vise toujours un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros, assorti d'une marge d'Ebitda de 20% (contre 9% en 2021). Portzamparc qui a ajusté son scénario a revu en baisse son cours cible de 8,4 à 6,6 euros, tout en restant à l'achat sur le dossier.