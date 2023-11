Broadpeak retenu par Bouygues Telecom

(Boursier.com) — L 'opérateur global de communications Bouygues Telecom a choisi Broadpeak, éditeur de solutions logicielles dédiées au streaming vidéo, pour déployer la technologie Multicast-ABR permettant de rationaliser l'impact de ses flux sur le réseau tout en assurant une qualité d'expérience vidéo optimale.

La consommation des contenus vidéo en streaming ne cesse de se développer, se traduisant par l'augmentation significative des volumes de données transportées via les réseaux des opérateurs. Pour parer à cette évolution des usages, Bouygues Telecom a fait appel à Broadpeak et à sa technologie nanoCDN Multicast-ABR permettant une réduction de plus de 90% du trafic par rapport à un contenu diffusé en Unicast, et ce tout en garantissant une qualité d'expérience optimale.

S'adressant aux clients BBox Smart TV de Bouygues Telecom, la technologie Multicast-ABR sera progressivement déployée à l'ensemble du parc Bbox Smart TV. Notamment, cette fonctionnalité sera active d'ici début 2024 sur plus de 30 chaînes à forte audience.