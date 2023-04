Broadpeak : peu de réactions aux comptes

(Boursier.com) — En 2022, Broadpeak a dégagé un chiffre d'affaires de 41,9 millions d'euros, une performance parfaitement en ligne avec l'objectif annoncé lors de l'introduction en Bourse.

La marge brute est ressortie à 31,2 ME sur l'exercice, représentant 74,5% du chiffre d'affaires. Comme annoncé, son niveau s'est nettement apprécié au second semestre 2022 (à 19,9 ME, soit 77,1% du chiffre d'affaires) par rapport au 1er semestre (11,3 ME, soit 70,6% du chiffre d'affaires). Cette évolution anticipée est directement liée à la normalisation de la contribution de la vente d'équipements entre ces deux périodes.

L'Ebitda s'établit à 0,6 ME sur l'exercice. Le résultat d'exploitation ressort à -1,6 ME (+1,35 ME en 2021), après comptabilisation de 2,2 ME de dotations aux amortissements et dépréciations, un montant dont l'augmentation (+33,5%) reflète une politique d'investissements soutenue, se traduisant notamment par une hausse des frais de R&D immobilisés.

Le résultat net s'établit à 1,4 ME, après prise en compte d'un Crédit d'impôt recherche (CIR) de 3,9 ME (2,9 ME en 2021).

Structure financière très solide

Au 31 décembre 2022, les capitaux propres atteignent 28 ME (8,3 ME un an plus tôt), grâce au produit net de l'augmentation de capital réalisée à l'occasion de l'introduction en Bourse, d'un montant de 18,3 ME. La dette financière a été réduite de plus de moitié en un an, à 5,9 ME (13,7 ME fin 2021). La mise en place d'un contrat d'affacturage a entraîné une contraction du poste clients (-33%) et une nette amélioration du besoin en fonds de roulement (BFR) du Groupe.

Malgré des investissements soutenus et un désendettement important, la consommation de trésorerie est restée contenue. Le free cash flow ressort à -2,5 ME sur l'exercice (-2,6 ME en 2021). Au 31 décembre 2022, le Groupe disposait d'une solide trésorerie de 10,8 ME.

Feuille de route confirmée à horizon 2026

Depuis début 2023, la dynamique commerciale se poursuit, le Groupe constatant en particulier une accélération des commandes sur les offres SaaS (broadpeak.io) et Multicast ABR, ainsi que des débuts prometteurs pour la nouvelle version 'Advanced CDN', lancée en avril.

Sur un marché du streaming toujours porté par l'explosion des contenus vidéos et faiblement exposé aux évolutions conjoncturelles, Broadpeak est confiant dans sa capacité à poursuivre une trajectoire de croissance soutenue en 2023. Cette trajectoire sera plus dynamique à compter du 2e trimestre, le début d'année ayant été marqué par le décalage de quelques semaines d'une commande significative. La solide croissance attendue sur l'ensemble de l'exercice devrait s'accompagner d'une augmentation de l'Ebitda par rapport à son niveau de 2022.

A plus long terme, Broadpeak renouvelle la feuille de route présentée aux investisseurs lors de son introduction en Bourse. A horizon 2026, le Groupe vise un chiffre d'affaires de 100 ME, assorti d'une marge d'Ebitda de 20%. Alimentée par la montée en puissance de la plateforme broadpeak.io, la part des revenus récurrents (maintenance et SaaS) est attendue à 40% à cet horizon.

Le titre recule de 0,8% à 4,75 euros. "Le management réaffirme l'ensemble de ses guidances 2026 (CA 100 ME dont 40% de revenus récurrents, EBITDA 20%). Dans l'attente de la mise à jour de notre scénario, nous maintenons notre TP à 9 euros et notre opinion Acheter" commente Portzamparc