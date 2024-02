Broadpeak : partenaire de Microsoft Azure et de Deutsche Telekom Global Carrier

(Boursier.com) — Broadpeak s'est associé à Microsoft Azure et Deutsche Telekom Global Carrier en vue d'améliorer les expériences de streaming vidéo sur les appareils mobiles.

Le logiciel de streaming vidéo haute performance BkS450 de Broadpeak est enrichi de capacités d'API réseau de qualité de service à la demande (QoD) afin d'améliorer la stabilité du streaming vidéo pour les utilisateurs mobiles. La solution Azure Programmable Connectivity (APC) et les API réseau de Deutsche Telekom sont utilisées pour traiter et appliquer les demandes de QoD. Les trois sociétés ont testé avec succès la solution sur la plateforme Cloud Edge de Telekom à Berlin, en Allemagne.

Le logiciel de streaming BkS450 de Broadpeak, enrichi d'API réseau QoD, augmente la bande passante du réseau dont disposent certains utilisateurs lorsque la qualité du streaming vidéo commence à se dégrader. L'augmentation de la bande passante est interrompue dès que les conditions du réseau reviennent à la normale. Dans le flux de travail de bout en bout, APC est le premier point de destination de l'appel d'API du logiciel de streaming de Broadpeak. APC déclenche l'API réseau QoD de Deutsche Telekom, dont le réseau mobile applique ensuite l'augmentation de QoD demandée pour les utilisateurs qui en ont besoin. Le service de streaming est ainsi beaucoup plus stable pour les clients mobiles et fixes sans fil, avec la meilleure qualité possible, même lorsque les conditions de réseau sont difficiles.

Avec sa nouvelle solution, Broadpeak augmentera considérablement la valeur des réseaux de distribution vidéo des opérateurs, renforçant les capacités de leur réseau et stimulant la monétisation. Broadpeak présentera la version de preuve de concept testée au Mobile World Congress 2024.