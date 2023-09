Broadpeak : Orange retient l'offre Multicast ABR

(Boursier.com) — Broadpeak a déployé en Espagne, conjointement avec Orange et DAZN, une solution Multicast ABR permettant, lors d'événements en direct suivis simultanément par un grand nombre de spectateurs, une diffusion de haute qualité dans un environnement "multi-écrans".

Orange a commencé à exploiter la technologie Multicast ABR cette année sur son réseau pour la diffusion de contenus premium de DAZN en Espagne.

Orange et DAZN travaillent actuellement à étendre l'utilisation de la technologie Multicast ABR à plus d'appareils et d'événements, ainsi que pour d'autres événements en direct.