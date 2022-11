Broadpeak : objectifs confirmés

(Boursier.com) — Au 30 septembre, le chiffre d'affaires du Groupe Broadpeak s'établit à 25,7 millions d'euros, en hausse de +32%, une performance obtenue intégralement par croissance interne. L'effet change, en lien avec l'appréciation du dollar, a été positif à hauteur de 1,7 ME. A taux de change constant, la croissance de l'activité ressort à +24%. Les ventes progressent dans tous les bassins géographiques adressés par Broadpeak.

Le 3e trimestre a contribué pleinement à cette dynamique positive. Sur la période, Broadpeak a affiché son plus haut niveau d'activité de l'exercice, avec un chiffre d'affaires de 9,7 ME (+21%), après respectivement 7,7 ME et 8,3 ME au 1er et 2e trimestre 2022. Cette évolution est en ligne avec la forte saisonnalité de l'activité, traditionnellement favorable au 2e semestre de l'année. Au niveau du mix de chiffre d'affaires, le 3e trimestre est également conforme aux attentes.

Perspectives

Au 4e trimestre, l'activité poursuivra sa forte croissance portée par des tendances structurelles (explosion de la consommation de contenus vidéo dans le monde). Le Groupe bénéficie aussi d'un levier d'accélération avec la Coupe du Monde 2022 pour laquelle l'offre SaaS, broadpeak.io, vient d'être notamment choisie par deux nouveaux clients, en Amérique du Sud et en Europe du Nord. Lancée en janvier 2022, la plateforme cloud confirme ainsi son bon démarrage commercial

Au regard de l'accélération de son développement commercial, Broadpeak reste confiant dans la tenue du plan de marche annoncé lors de son introduction en Bourse. Pour l'ensemble de l'exercice en cours, le chiffre d'affaires est toujours attendu supérieur à 41 ME, soit une croissance de l'ordre de 25%. Au niveau de la rentabilité, Broadpeak anticipe le maintien d'un Ebitda positif, intégrant les investissements nécessaires à l'accélération de la prise de parts de marché.

A plus long terme, la feuille de route est également maintenue : à horizon 2026, le Groupe vise un chiffre d'affaires de 100 ME, dont 40% de revenus récurrents (maintenance & revenus SaaS), assorti d'une marge d'Ebitda de 20% (9% en 2021).