Broadpeak : message bien reçu

(Boursier.com) — Broadpeak grimpe de 2,5% à 5,62 euros ce mercredi, alors qu'au 30 juin, le chiffre d'affaires du groupe s'est établi à 18,1 ME, contre 16,1 ME un an plus tôt, des niveaux d'activité à apprécier au regard de la traditionnelle saisonnalité de l'activité, réalisée à plus de 60% au second semestre. La croissance du chiffre d'affaires ressort à 12,5% au premier semestre de l'exercice.

L'évolution du mix produits au bénéfice des revenus Licences & services ainsi que Maintenance & Saas aura un effet positif sur la marge brute du premier semestre 2023. Cette hausse de la marge brute conforte la projection d'une augmentation de l'Ebitda sur l'ensemble de l'exercice 2023.

Parallèlement, la dynamique commerciale de ces derniers mois offre à Broadpeak une bonne visibilité sur l'évolution de son activité, avec en ligne de mire une croissance attendue du chiffre d'affaires plus soutenue au second semestre 2023 qu'au premier...

A plus long terme, le groupe reste pleinement confiant quant à l'atteinte des objectifs annoncés lors de son introduction en Bourse. "Après mise à jour de notre scénario, des comparables et paramètres de marché, notre objectif de cours est inchangé (9 euros) et nous maintenons notre opinion Acheter" commente Portzamparc.