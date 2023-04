Broadpeak lance une nouvelle solution CDN

(Boursier.com) — Broadpeak , acteur de référence des solutions logicielles dédiées au streaming vidéo, annonce aujourd'hui le lancement d'une solution CDN de nouvelle génération offrant une proposition de valeur sans équivalent en termes de performance de streaming et d'efficacité énergétique.

La solution "CDN avancé" de Broadpeak, logiciel de pilotage et d'optimisation du streaming de contenus, s'inscrit au coeur de l'offre de la société depuis sa création. Elle doit son succès commercial à une utilisation à la fois ouverte (interopérabilité), dynamique (adaptation aux conditions du réseau) et élastique (capacité ajustée à la demande).

Aujourd'hui, Broadpeak lance une nouvelle génération de cette solution, offrant une expérience de streaming exceptionnelle avec notamment un visionnage à très faible latence pour les événements sportifs de large audience. A la clef également, des économies d'énergie considérables, avec une consommation énergétique quatre fois moins élevée que la génération précédente.

La nouvelle solution "CDN avancé" pilote des serveurs de streaming Broadpeak qui fournissent chacun une capacité pouvant atteindre 725 Gigabits par seconde (Gbps), offrant ainsi un ratio Gbps par watt bien supérieur à toute autre solution sur le marché. Enfin, elle ouvre aux opérateurs de réseaux des perspectives de monétisation renforcées avec de nouveaux modèles commerciaux, en fournissant des infrastructures de streaming à des tiers sous la forme de services CDN.