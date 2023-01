Broadpeak : l'offre Saas s'avère porteuse

(Boursier.com) — Broadpeak dresse un bilan positif, un an après le lancement de son offre SaaS (Software as a service) pour laquelle des étapes importantes ont été franchies au cours des derniers mois : une proposition de valeur innovante consacrée par plusieurs récompenses, une offre enrichie avec l'intégration de nouvelles applications, et des premières références qui auront permis de valider l'adéquation de l'offre avec les besoins du marché.

Disponible depuis le 18 janvier 2022, la plateforme broadpeak.io, accessible en mode cloud sur la base d'un abonnement mensuel, donne accès à un catalogue d'applications clés en main. Ce dernier a été régulièrement enrichi au cours de l'année écoulée avec la mise à disposition des modules Content replacement (remplacement de contenus), Virtual channel (création de chaînes virtuelles), puis Dynamic ad insertion (insertion de publicité ciblée). A horizon fin 2023, la majorité des applications développées par le Groupe sera proposée sur la plateforme.

L'application Content replacement a notamment été retenue par plusieurs fournisseurs de services vidéo durant la Coupe du monde de football au Qatar. Le sud-américain GTD et la société islandaise Siminn ont ainsi choisi broadpeak.io lors de cet événement sportif pour la gestion du respect des droits de diffusion. La flexibilité offerte par le format SaaS permet d'adresser la clientèle en plein essor des plateformes OTT et des nouveaux médias (réseaux sociaux, ligues sportives...), acteurs qui bien souvent ne disposent pas en interne des infrastructures et équipes techniques nécessaires à la diffusion en streaming.

L'innovation associée à l'offre SaaS de Broadpeak a été multi-récompensée en 2022.

"Au regard de ces premières avancées encourageantes, les conditions sont réunies pour une montée en puissance commerciale dès cette année, avec en ligne de mire le développement de la part des revenus récurrents dans l'activité totale du Groupe", indique Broadpeak.

Conformément au plan de marche présenté lors de l'introduction en Bourse, la part regroupant à la fois les revenus de l'offre SaaS et ceux de la maintenance devrait atteindre 40% du chiffre d'affaires de Broadpeak à horizon 2026, soit un doublement par rapport à 2021.