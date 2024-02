Broadpeak : L'activité ressort à 39,04 ME en 2023, en baisse de 6,8%

(Boursier.com) — Broadpeak publie son chiffre d'affaires annuel : L'activité ressort à 39,04 ME en 2023 en baisse de 6,8% (-5,5% à taux de change constant) dans un contexte sectoriel devenu attentiste à partir du second semestre. Les revenus récurrents ont progressé de 41% sur l'année, à 12,8 ME.

Perspectives 2024

- Plusieurs signatures de commandes significatives attendues dans les prochaines semaines.

- Mise en place d'économies de coûts pour un retour à un free cash flow positif sur l'exercice.

Prochain rendez-vous : Résultats annuels 2023, le 15 avril 2024, après Bourse.