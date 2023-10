Broadpeak : dévisse encore !

(Boursier.com) — Broadpeak corrige de près de 10% ce mercredi à 4,15 euros, alors que le groupe a dégagé un chiffre d'affaires en hausse de 12,5% au 30 juin 2023, à 18,1 ME, contre 16,05 ME un an plus tôt. Cette performance, intégralement organique, inclut un effet devises de +0,2 ME. A taux de change constants, la croissance ressort ainsi à 11% au premier semestre 2023. L'Ebitda s'est établi à -4,3 ME, contre -4,4 ME un an plus tôt.

Le résultat d'exploitation ressort à -5,8 ME, contre -5,4 ME au premier semestre 2022. La poursuite d'une politique d'investissements soutenus a entraîné une hausse des dotations aux amortissements et dépréciations. Le résultat net est de -3,7 ME au 30 juin 2023, contre -3,8 ME un an plus tôt.

Le flux de trésorerie disponible ressort à -5,2 ME, en lien avec le niveau significatif de dépenses et d'investissements engagés au premier semestre pour préparer la croissance future.

Broadpeak demeure confiant dans sa capacité à afficher au second semestre 2023 une croissance de son chiffre d'affaires supérieure à celle des six premiers mois de l'exercice... Portzamparc ajuste au passage son scénario en baisse avec un Ebitda annuel de 5 ME, contre 5,4 ME, et une marge de 10%, contre 11%. De quoi réviser son cours cible de 9 à 8,4 euros.