Broadpeak : 41,9 ME de chiffre d'affaires 2022

(Boursier.com) — Broadpeak , acteur de référence des solutions logicielles dédiées au streaming vidéo, affiche un chiffre d'affaires 2022 de 41,9 millions d'euros, en hausse de 26,5%, une performance annoncée comme parfaitement en ligne avec le plan de marche présenté lors de l'introduction en Bourse.

La progression de l'activité, obtenue intégralement par croissance interne, intègre un effet change positif de 2,6 ME lié à l'appréciation du dollar. A taux de change constant, la croissance des ventes ressort à 18,5% en 2022.

Au quatrième trimestre, l'activité a progressé de 18,5% (+11,4% à taux de change constant) pour atteindre 16,2 ME. Ce niveau record reflète en partie la saisonnalité de l'activité de Broadpeak, traditionnellement très favorable en fin d'exercice. Le chiffre d'affaires a également profité en fin d'année d'achat de capacités de streaming supplémentaires en anticipation des pics de visionnage lors de la Coupe du Monde(R) de football. Au global, Broadpeak a réalisé près de 40% de son chiffre d'affaires annuel (38,6%) sur le seul quatrième trimestre.

La zone Americas (continent américain) a été le principal moteur de la croissance en 2022, avec des ventes annuelles en hausse de 63% portées par des gains de parts de marché en Amérique du Nord et une demande très dynamique en Amérique Latine.

L'évolution du mix d'activité conforte l'anticipation d'une nette appréciation de la marge brute de Broadpeak au second semestre 2022, par rapport à son niveau de premier semestre (70,6%). Le Groupe est ainsi en mesure de confirmer son objectif de maintien d'un Ebitda positif sur l'ensemble de l'exercice, intégrant les investissements nécessaires à l'accélération de la prise de parts de marché.

Fort d'un début d'exercice favorable et de la visibilité offerte par son carnet de commandes, Broadpeak aborde 2023 avec confiance. Le Groupe entend poursuivre une trajectoire de croissance soutenue en adressant avec ses offres à forte valeur ajoutée technologique un marché du streaming en forte croissance, porté par l'explosion de la consommation des contenus vidéos.

A plus long terme, Broadpeak renouvelle la feuille de route présentée aux investisseurs lors de son introduction en Bourse : à horizon 2026, le Groupe vise un chiffre d'affaires de 100 ME, dont 40% de revenus récurrents (maintenance et revenus SaaS), assorti d'une marge d'Ebitda de 20% (contre 9% en 2021).