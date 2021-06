Broadcom : Tan salue la solidité de la demande

Broadcom : Tan salue la solidité de la demande









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Broadcom a battu le consensus sur le trimestre clos et fourni des estimations solides pour le trimestre entamé, avec la demande en 'puces' wireless et pour centres de données. Sur son troisième trimestre fiscal, le groupe envisage des revenus de 6,75 milliards de dollars, contre un consensus de 6,59 milliards. Le groupe californien de San Jose dirigé par Hock Tan se félicite de la solidité de la demande sur ses marchés, se traduisant par une croissance de 20% des ventes de semi-conducteurs.

Broadcom, qui compte parmi ses clients majeurs Apple (avec les iPhone), Alphabet et Amazon (AWS), a dégagé sur le second trimestre fiscal clos début mai un bénéfice de 1,49 milliard de dollars et 3,3$ par titre, pour des revenus en augmentation de 15% à 6,61 milliards. Le bpa ajusté a été de 6,62$, contre 6,44$ de consensus de marché. La division semi-conducteurs a réalisé des revenus de 4,82 milliards, contre 4,68 milliards de consensus.