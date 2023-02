Broadcom : Tan a un appétit d'ogre !

(Boursier.com) — Broadcom envisage davantage d'acquisitions dans les semi-conducteurs et logiciels. Dans une interview accordée au Financial Times, le DG de Broadcom, Hock Tan, a déclaré que les acquisitions restaient un élément clé de la stratégie, la société conservant une liste sélective d'entreprises possédant des actifs qu'elle aimerait acheter, une liste qui contient des cibles dans les semi-conducteurs et d'autres dans les logiciels. Selon Tan, la stratégie globale de Broadcom repose sur le rachat d'actifs qu'il gèrera mieux. Le dirigeant ajoute que son objectif de développer le produit de VMware est un principe qui, espère-t-il, incitera les clients de VMware à consommer plus car cela leur ajoutera de la valeur, évitant ainsi de faire monter les prix.

Parlant des plans d'Apple pour remplacer les puces sans fil Broadcom dans ses iPhone par des pièces conçues en interne, Tan dit qu'il est convaincu qu'il peut les surpasser, et qu'ils prendront finalement la meilleure technologie. Sur le sujet d'une éventuelle réévaluation des sources d'approvisionnement de Broadcom, Tan ajoute qu'il considère Intel comme un nouveau partenaire potentiel de fonderie, alternative à son principal fournisseur TSMC.