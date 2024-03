Broadcom : pas vraiment convaincant ?

(Boursier.com) — Broadcom , le concepteur américain de puces, a battu le consensus de profits hier soir à Wall Street pour son premier trimestre fiscal 2024, mais le titre consolidait après bourse en dépit des perspectives de l'intelligence artificielle - et d'une projection de ventes de 10 milliards de dollars de puces IA cette année. Sur la période trimestrielle écoulée, le bénéfice ajusté par action a été de 10,99$, supérieur au consensus (10,4$ environ), tandis que les revenus se sont établis à 11,96 milliards de dollars, contre 11,8 milliards de consensus et 8,92 milliards un an avant. La croissance de l'activité a donc été de 34%, tandis que le bénéfice net a atteint 1,32 milliard de dollars en GAAP et 5,25 milliards sur une base ajustée. Pour l'exercice 2024, Broadcom prévoit toujours un chiffre d'affaires d'environ 50 milliards de dollars, comprenant VMware. L'Ebitda ajusté annuel est attendu à environ 60% des revenus, ce qui représenterait une hausse de près de 7 milliards de dollars.