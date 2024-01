Broadcom : l'activité software intéresse des investisseurs

(Boursier.com) — Broadcom aurait attiré l'intérêt d'EQT AB, KKR ou encore Thoma Bravo, prêts à investir dans son activité software. Selon Bloomberg, les firmes de capital-investissement seraient ainsi intéressées par l'acquisition de l'activité de logiciels vendue par Broadcom Inc. à la suite du rachat de VMware Inc. C'est ce qu'ont déclaré des sources proches du dossier. L'activité, qui fournit des logiciels permettant aux utilisateurs d'accéder à distance à des ordinateurs de bureau et à des applications, pourrait être évaluée à environ 5 milliards de dollars, dette comprise.

Broadcom a hérité de l'unité 'informatique de l'utilisateur final' dans le cadre de son acquisition pour 61 milliards de dollars du concepteur de logiciels VMware en 2023. La société de semi-conducteurs basée à San Jose a ensuite présenté son intention de céder deux actifs de VMware qu'elle considérait comme non essentiels, rappelle Bloomberg. L'autre entité est une entreprise de logiciels de sécurité appelée Carbon Black, qui, selon les sources, pourrait être évaluée à environ 1 milliard de dollars, dette comprise. Les discussions sont en cours et il n'y a aucune certitude qu'une des sociétés de capital-investissement décidera de soumettre une offre pour l'actif 'informatique de l'utilisateur final', ont déclaré les sources de Bloomberg. Broadcom a finalisé son rachat de VMware en novembre à l'issue d'un processus de 18 mois.