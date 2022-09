Broadcom : Hock Tan, super-héros des semi-conducteurs ?

(Boursier.com) — Broadcom , fournisseur américain de solutions software pour semi-conducteurs et infrastructures, a bien résisté au troisième trimestre et fournit par ailleurs des prévisions robustes. Sur le troisième trimestre fiscal clos fin juillet 2022, le groupe a dégagé un bénéfice ajusté par action de 9,73$, contre 9,57$ de consensus. Les revenus se sont élevés à 8,46 milliards de dollars, contre 8,41 milliards un an auparavant. Pour le quatrième trimestre fiscal, période entamée, les revenus sont anticipés à 8,9 milliards de dollars, contre 8,7 milliards de consensus de marché. Ainsi, le groupe semble résister au déclin global de la demande en 'puces', alors que d'autres fournisseurs tels que Nvidia, Intel ou Micron ont prévu de forts ralentissements des ventes, avec de moindres demandes dans les secteurs PC et smartphone.

Hock Tan, le directeur général du groupe, compte tenu de ce pessimisme ambiant, a estimé que les comptes trimestriels de son groupe étaient "quelque peu surréalistes". Il a noté une "véritable demande finale" avec des dépenses d'infrastructures "se tenant toujours très bien". Mieux encore, le backlog de commandes du groupe poursuit son expansion à 31 milliards de dollars. Le groupe assure que ces commandes ne sont pas annulables et reflètent une demande en produits réels. En outre, Broadcom, qui tire environ 30% de ses revenus 'semis' de la Chine, n'a pas reçu pour l'heure de notification du gouvernement américain limitant ses livraisons, et ne s'attend pas à ce que cela se produise.

Le groupe californien de San Jose équipe notamment les iPhone d'Apple, les centres de données d'Amazon (AWS) ou ceux d'Alphabet (Google). Cisco compte également parmi les grands clients de l'affaire. Ainsi, la diversification de Broadcom semble être l'une de ses grandes forces à l'heure actuelle. Le groupe évoque plus spécifiquement une forte demande provenant de "son grand client d'Amérique du Nord" (Apple). Les volumes unitaires pour le nouvel iPhone devraient être comparables à ceux du précédent.

Broadcom veut aussi se diversifier plus encore avec l'acquisition pour 61 milliards de dollars du leader des logiciels de virtualisation, VMware, opération annoncée fin mai.