Broadcom : Hock Tan contient sa force

(Boursier.com) — Broadcom a publié pour son troisième trimestre fiscal un bénéfice ajusté par action de 6,96$, à comparer à un consensus de 6,88$ et un niveau de 5,4$ un an plus tôt. Les revenus du groupe ont totalisé 6,78 milliards de dollars sur ce trimestre clos au 1er août, marginalement supérieurs au consensus, contre 5,82 milliards un an avant. Le concepteur de 'puces' et logiciels voit par ailleurs une demande soutenue des télécoms et fournisseurs 'cloud'. Les revenus du quatrième trimestre fiscal sont attendus voisins de 7,35 milliards de dollars, contre environ 7,2 milliards de consensus.

Hock Tan, CEO du groupe, indique que la croissance de Broadcom, plus lente que celle de ses pairs, est 'voulue'. Alors que la demande en 'puces' flambe, la compagnie contrôle précisément quelles commandes honorer. L'idée serait de sacrifier certaines ventes maintenant pour éviter de créer une surabondance à l'avenir. "Nous pouvons montrer des chiffres plus importants, mais cela signifie que nous allons constituer un inventaire aux mauvais endroits", a déclaré Tan. L'entreprise applique une "discipline à l'approvisionnement" et se concentre sur les endroits où cela est vraiment nécessaire, a ajouté le CEO durant la conférence de présentation des résultats.