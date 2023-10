Broadcom et VMware confiants dans la finalisation de la fusion

(Boursier.com) — Broadcom a indiqué que le rachat de VMware pour 61 milliards de dollars, qui a franchi toutes les étapes réglementaires sauf l'approbation chinoise, devrait être finalisé avant l'expiration de l'accord de fusion. L'accord a déjà reçu les approbations des autorités dans l'Union européenne, en Australie, au Brésil, au Canada, en Israël, au Japon, en Afrique du Sud, en Corée du Sud, à Taïwan et au Royaume-Uni. Le dernier obstacle demeure donc la Chine, le Financial Times ayant récemment précisé que les régulateurs antitrust du pays pourraient mettre plus de temps avant d'approuver le mariage du fait du durcissement des sanctions américaines.