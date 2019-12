Broadcom : encourageant pour le secteur ?

Crédit photo © Reuters / Mike Blake

(Boursier.com) — Broadcom, le géant américain des produits semi-conducteurs, a annoncé pour son quatrième trimestre fiscal 2019 un bénéfice net de 818 millions de dollars soit 2,06$ par titre, contre 1,12 milliard de dollars et 2,71$ par action un an plus tôt. Le bénéfice ajusté par action est ressorti à 5,39$, en phase avec le consensus de place. Les revenus ont grimpé à 5,78 milliards de dollars, contre 5,44 milliards un an auparavant et 5,77 milliards de consensus. Pour l'exercice 2020, le fabricant de 'puces' table sur des revenus totaux allant de 24,5 milliards à 25,5 milliards de dollars. Le consensus était de 23,9 milliards de dollars. Pour l'ensemble de l'exercice 2019 juste clos, les revenus étaient de 22,6 milliards de dollars, contre 20,85 Mds$ un an avant.