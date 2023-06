Broadcom dépasse les attentes et parle d'IA

(Boursier.com) — Broadcom , le géant américain des semi-conducteurs, a affiché pour son deuxième trimestre fiscal un bénéfice de 3,48 milliards de dollars, 8,15$ par action, pour des ventes de 8,73 milliards de dollars à comparer aux 8,1 milliards de dollars de l'année antérieure - soit une croissance de 8%. Après ajustement pour la rémunération à base d'actions et d'autres coûts, Broadcom a affiché un bénéfice de 10,32$ par action, contre 9,07$ un an plus tôt. Les analystes s'attendaient en moyenne à un bénéfice ajusté de 10,08$ par action, pour des revenus de 8,7 milliards. Le fabricant de puces basé à San Jose, en Californie, a annoncé des perspectives relativement solides, mais le titre perdait du terrain après bourse à Wall Street hier.

Broadcom prévoit un chiffre d'affaires d'environ 8,85 milliards de dollars au troisième trimestre, tandis que les analystes s'attendaient en moyenne à 8,72 milliards. Le groupe semble donc lui aussi bénéficier des investissements massifs des entreprises dans l'intelligence artificielle... Le directeur général Hock Tan a déclaré que l'IA générative pourrait représenter plus de 25% de ses revenus 'semis' en 2024. "Nos revenus aujourd'hui, grâce à cette opportunité, représentent environ 15% de notre activité de semi-conducteurs", a déclaré Tan, ajoutant qu'ils n'étaient que de 10% en 2022. Broadcom fournit des puces utilisées dans les centres de données pour la mise en réseau et des puces spécialisées qui accélèrent le travail de l'IA. Le groupe a présenté en avril une nouvelle puce pour câbler ensemble des superordinateurs pour le travail d'IA utilisant la technologie de réseau.