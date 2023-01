Broadcom délaissé par Apple ?

(Boursier.com) — Broadcom cède du terrain avant bourse à Wall Street, alors qu'Apple envisagerait de remplacer en 2025 dans ses appareils les puces wifi et bluetooth conçues par le groupe. Le géant californien de Cupertino préfèrerait utiliser ses propres produits, a rapporté hier lundi l'agence Bloomberg, citant des sources proches de la question. Ainsi, le mouvement d'Apple Inc. pour remplacer les puces à l'intérieur de ses appareils par des composants "faits maison" impliquerait de se passer d'éléments clés provenant pour l'heure de Broadcom, selon des personnes familières avec la situation. Cela porterait un coup dur à l'un des plus grands fournisseurs d'Apple, ajoute Bloomberg.

Dans le cadre de cette évolution, Apple vise également à préparer sa première puce de modem cellulaire d'ici la fin de 2024 ou le début de 2025. Le groupe à la pomme devait auparavant remplacer cet équipement Qualcomm dès cette année, mais des problèmes de développement auraient décalé le calendrier.

Apple est le plus gros client de Broadcom et a représenté environ 20% des revenus du fabricant de puces au cours du dernier exercice.