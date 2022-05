Broadcom confirme une OPA record de 61 milliards de dollars sur VMware !

(Boursier.com) — Broadcom , le concepteur américain de semi-conducteurs, a confirmé ce jeudi comme attendu ou presque le rachat du fournisseur de services dans l'informatique dématérialisée VMware, le montant de cette transaction atteignant 61 milliards de dollars, dans le cadre d'un deal en numéraire et en actions. Il s'agit pour Broadcom de diversifier davantage ses activités dans les logiciels professionnels. L'opération, pressentie depuis plusieurs jours, constituerait la deuxième plus importante acquisition au niveau mondial depuis le début de l'année après le rachat en janvier pour 68,7 milliards de dollars du concepteur de jeux vidéo Activision Blizzard par le géant software Microsoft.

Selon les termes de transaction, chaque actionnaire de VMware recevrait l'équivalent de 142,50 dollars par action, une prime de plus de 48% par rapport à la clôture du 22 mai, date des premières rumeurs sur des discussions entre les deux groupes. Les actionnaires de VMware pourront choisir de recevoir soit cette somme en numéraire, soit 0,2520 action ordinaire de Broadcom pour chaque titre détenu. Broadcom a reçu des engagements d'un consortium bancaire pour 32 milliards de financements.

Broadcom assumerait 8 milliards de dollars de dette de sa proie. Les actionnaires de VMware seraient soumis à un prorata entre cash et actions Broadcom, ce qui entraînerait l'échange d'environ 50% des actions de VMware contre une contrepartie en espèces et l'échange de 50% contre des actions ordinaires de Broadcom.

Le nouveau VMware, au sein de Broadcom, offrirait aux entreprises clientes un plus grand choix et une plus grande flexibilité pour relever les défis d'infrastructure informatique les plus complexes. Le deal accélèrerait l'échelle de la nouvelle entité dans les logiciels et les opportunités de croissance, avec un chiffre d'affaires pro forma de plus de 40 milliards de dollars, dont 49% de chiffre d'affaires logiciel. Broadcom prévoit un impact positif d'environ 8,5 milliards de dollars sur l'Ebitda pro forma de l'acquisition dans les trois ans suivant la clôture.