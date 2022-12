Broadcom confiant, mais la visibilité annuelle est réduite

(Boursier.com) — Broadcom , le concepteur américain de semi-conducteurs, s'est refusé hier soir à fournir des prévisions annuelles, évoquant une visibilité limitée. Néanmoins, le groupe a dépassé les attentes de marché sur le trimestre clos. Pour le quatrième trimestre fiscal de son exercice décalé, Broadcom a annoncé un bénéfice ajusté par action de 10,45$, contre environ 10,3$ de consensus FactSet. Le DG du groupe, Hock Tan, a déclaré que les performances financières du fabricant de puces avaient résisté dans un environnement économique en ralentissement. Broadcom a annoncé un bénéfice net du quatrième trimestre de 3,31 milliards de dollars, ou 7,83 dollars par action, contre 1,91 milliard de dollars, ou 4,45 dollars par action, à la même période l'an dernier. Le bénéfice ajusté, qui exclut la rémunération à base d'actions et d'autres éléments, était donc de 10,45$ par action contre 7,81$ un an avant.

Les revenus ont atteint 8,93 milliards de dollars, contre 7,41 milliards un an plus tôt, les ventes de puces ayant augmenté de 26% à 7,09 milliards et les ventes de logiciels d'infrastructure de 4% à 1,84 milliard. Les analystes s'attendaient à des revenus de 8,9 milliards, des ventes de puces de 7,04 milliards et des ventes de logiciels d'infrastructure de 1,86 milliard.

Broadcom a relevé son dividende trimestriel de 12% à 4,6$. Le groupe va reprendre ses rachats d'actions, avec une autorisation en vigueur de 13 milliards de dollars. Le groupe prévoit par ailleurs de finaliser l'acquisition de VMware, chiffrée à 61 milliards de dollars, durant l'exercice 2023.

Hock Tan, s'il ne fournit pas de prévisions annuelles, n'en demeure pas moins optimiste, soulignant la solidité de l'activité. Il prévoit une année de croissance. Sur le seul trimestre de janvier, le groupe envisage des revenus de 8,9 milliards de dollars, en progression de 15%, à comparer à un consensus FactSet de 8,78 milliards.