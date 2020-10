Broadcom : cède aux demandes de la Commission européenne

(Boursier.com) — Broadcom va renoncer à ses contrats d'exclusivité avec des fabricants de téléviseurs et de modems dans le cadre d'un accord avec les autorités européennes de la concurrence qui doit mettre fin à l'enquête antitrust ouverte l'an dernier, a annoncé la Commission européenne. Bruxelles a constaté que les engagements pris par la firme américaine garantiront que d'autres entreprises pourront se concurrencer sur les marchés en cause et que les consommateurs pourront bénéficier de prix plus bas et de produits innovants.

Mme Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive chargée de la politique de concurrence, a déclaré : "la décision prise aujourd'hui oblige juridiquement Broadcom à respecter ses engagements. Ces derniers garantiront que les fabricants de jeux de puces concurrents de Broadcom et les nouveaux entrants potentiels sur le marché pourront rivaliser sur la base de leurs mérites. Les fabricants de décodeurs de télévision et de modems internet, les opérateurs de télécommunications et les câblo-opérateurs et, in fine, les consommateurs bénéficieront de la concurrence entre les fabricants de puces, sous la forme de prix plus bas et de produits plus innovants".

Broadcom a désormais 30 jours pour se conformer à ses engagements.