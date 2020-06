Broadcom (+2,65%) : bonne résistance des ventes malgré le Covid-19

(Boursier.com) — Broadcom a publié jeudi soir une baisse de 29% de son bénéfice net au 2e trimestre fiscal, achevé fin avril, mais globalement en ligne avec les attentes des analystes. Malgré la crise du Covid-19, le chiffre d'affaires du fabricant de puces électroniques et de logiciels de cybersécurité est ressorti légèrement supérieur au consensus, ce qui a fait bondir vendredi le titre Broadcom de 2,65%, à 317,08$ à la clôture de Wall Street.

Le bénéfice net a atteint 488 millions de dollars (1,17$ par action) au 2e trimestre fiscal, en baisse de 29% par rapport à la même période de 2019 (691 M$ et 1,64$ par action). En données ajustées des éléments non-récurrents, le bénéfice par action s'est élevé à 5,14$ contre 5,21$ un an plus tôt, et conforme aux attentes du consensus compilé par le cabinet FactSet.

Les ventes du groupe ont progressé de 4% pour atteindre 5,75 milliards de dollars contre 5,52 Mds$ un an plus tôt, et sont ressorties supérieures aux attentes, logées en moyenne à 5,69 Mds$.

Les ventes de semi-conducteurs ont atteint 4,03 Mds$ et les logiciels d'infrastructures 1,72 Md$ (activité de Symantec rachetée en 2019). Broadcom avait retiré en mars dernier sa prévision annuelle, et avait dit tabler sur des ventes de 5,55 à 5,85 Mds$ au 2e trimestre.

Pour le 3e trimeste, le groupe prévoit un chiffre d'affaires dans une fourchette de 5,6 à 5,9 Mds$, en ligne avec le consensus, qui table sur un revenu trimestriel de 5,79 Mds$.