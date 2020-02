Bristol-Myers Squibb soutenu par Celgene

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Bristol-Myers Squibb a dévoilé pour son quatrième trimestre des comptes soutenus par le rapprochement avec Celgene, acquis pour 74 Mds$ fin novembre. Le bénéfice opérationnel par action est ressorti à 1,22$, pour des revenus de 7,95 milliards de dollars. Ces résultats intègrent les revenus de Celgene depuis le 20 novembre. La perte nette trimestrielle a représenté 1,06 milliard de dollars et 55 cents par titre, avec des éléments non récurrents - dont un ajustement comptable et des amortissements. Le groupe table désormais sur un bpa 2020 allant de 6 à 6,20$, alors que les revenus sont anticipés entre 40,5 et 42,5 milliards de dollars. Le consensus était de 6,16$ de bpa pour 42,2 milliards de revenus.