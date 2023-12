Bristol-Myers Squibb signe avec Sichuan Biokin Pharmaceutical

(Boursier.com) — Bristol-Myers Squibb va verser 800 millions de dollars initialement et jusqu'à 8,4 milliards de dollars au total à Sichuan Biokin Pharmaceutical, pour le développement et la commercialisation d'un des traitements anticancéreux du groupe chinois en dehors de la Chine. BMS versera à l'unité SystImmune de Sichuan jusqu'à 500 millions de dollars en paiements conditionnels à court terme pour co-développer un conjugué anticorps-médicament prometteur contre une gamme de tumeurs solides, y compris le cancer du poumon non à petites cellules et le cancer du sein. Le traitement est actuellement en début de phase d'essais cliniques. SystImmune sera également éligible à des paiements supplémentaires pouvant aller jusqu'à 7,1 milliards de dollars. SystImmune sera responsable du développement et de la commercialisation du médicament en Chine continentale et Bristol Myers en dehors du pays.