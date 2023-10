Bristol-Myers Squibb s'offre Mirati pour 5,8 milliards de dollars

(Boursier.com) — Bristol-Myers Squibb va acquérir Mirati Therapeutics dans le cadre d'une transaction valorisant le concepteur de traitements d'oncologie jusqu'à 5,8 milliards de dollars. La société biopharmaceutique new-yorkaise a annoncé hier dimanche avoir conclu un accord de fusion définitif avec Mirati en vertu duquel elle paierait 58 dollars par action en cash. Le groupe de San Diego Mirati est en train de déployer son premier produit auprès des patients, un médicament appelé Krazati, utilisé comme traitement de deuxième intention pour un type de cancer du poumon dans lequel le gène KRAS a muté. Le laboratoire a reçu l'approbation accélérée de la Food & Drug Administration pour le traitement en décembre. Une cession donnera à Mirati des ressources supplémentaires pour l'aider à commercialiser le traitement et à financer d'autres études. Depuis août, le directeur général et le directeur financier de Mirati ont démissionné. Bloomberg News avait déjà rapporté l'an dernier que le groupe suscitait l'intérêt de grandes sociétés pharmaceutiques en vue d'un potentiel rachat...

Sanofi était aussi pressenti parmi les repreneurs potentiels du laboratoire californien, mais c'est donc Bristol-Myers qui scelle le deal. La valeur totale equity de l'opération atteint 4,8 milliards de dollars, mais les actionnaires de Mirati recevront aussi un CVR (droit de valeur contingente) pour chaque titre détenu, d'une valeur potentielle de 12$ par titre en cash, soit un montant additionnel de transaction d'un milliard de dollars. L'opération a été unanimement approuvée par les conseils d'administration de Bristol-Myers et Mirati. La transaction devrait être traitée en tant que combinaison d'activité et se révéler dilutive en termes de bénéfice ajusté par action pour BMS à hauteur d'environ 35 cents dans les 12 mois consécutifs à la finalisation. L'opération devrait être bouclée durant le premier semestre 2024, sous réserve des conditions usuelles. Le deal serait financé en cash et dette par Bristol-Myers.