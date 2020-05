Bristol-Myers Squibb : résultats trimestriels meilleurs qu'attendu

(Boursier.com) — Bristol-Myers Squibb gagne du terrain avant-Bourse après l'annonce de résultats meilleurs que prévu au premier trimestre et la confirmation de son objectif de bénéfice pour l'ensemble de l'année. Le groupe pharmaceutique a essuyé sur les trois premiers mois de l'année une perte nette de 755 M$ ou 34 cents par titre contre un profit de 1,7 Md$ ou un bpa de 1,04$ un an plus tôt. Le bpa ajusté s'établit à 1,72$ contre 1,49$ de consensus. Les revenus ont atteint 10,8 Mds$, dopés par l'acquisition de Celgene.

Le management anticipe désormais des revenus annuels compris entre 40 et 42 Mds$ (soit 500 M$ de moins qu'auparavant) et un bpa allant de 6 à 6,2$. Bristol a déclaré qu'il s'attendait à ce que le pic de perturbation de l'activité dû à la pandémie et aux fermetures nationales qui en découlent se produisent au deuxième trimestre, avec un impact minimal à partir du quatrième trimestre de l'année.